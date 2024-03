ONU alerta para fome catastrófica no Sudão nos próximos meses

Por Michelle Nichols

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - Quase cinco milhões de pessoas podem sofrer com a fome nos próximos meses no Sudão, em regiões do país devastado por uma guerra, alertou nesta sexta-feira ao Conselho de Segurança o chefe de ajuda humanitária da Organização das Nações Unidas (ONU), Martin Griffiths, em carta vista pela Reuters.

Griffiths afirmou que os altos níveis de fome são causados pelo severo impacto do conflito na produção de alimentos, pelos danos a importantes equipamentos de infraestrutura e aos lares, cortes nos fluxos comerciais, aumentos de preços, impedimentos ao acesso de ajuda humanitária e grandes massas desalojadas.