Papa Francisco reflete sobre sua vida e mortalidade em novo livro

Embora ofereça poucas novidades, o livro de 230 páginas é uma leitura descontraída e em estilo de conversa, começando com sua infância em Buenos Aires até os dias de hoje.

Ele é pontuado por eventos como a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, a Guerra Fria, o pouso do homem na Lua em 1969, a queda do Muro de Berlim em 1989, os ataques de 11 de setembro de 2001 e a renúncia do papa Bento 16 em 2013.

Francisco, cuja saúde recentemente tem mostrado sinais de fragilidade com sucessivas crises de bronquite, uma série de internações hospitalares e dificuldade para caminhar, repete que não tem intenção de renunciar como seu antecessor, a menos que "surja um sério impedimento físico".

Ele brinca que, embora alguns de seus críticos conservadores "talvez esperassem" que ele anunciasse a renúncia após uma internação hospitalar, há pouco ou nenhum risco de que isso aconteça porque "há muitos projetos a serem realizados, se Deus quiser".

Ele defende novamente sua recente decisão de permitir bênçãos para indivíduos em relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo, reiterando que não são bênçãos para a união em si, mas para aqueles "que buscam o Senhor, mas são rejeitados ou perseguidos".

A Igreja, diz ele, "não tem o poder de mudar os sacramentos criados pelo Senhor" e que "isso (as bênçãos) não significa que a Igreja seja a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo".