Parlamentares dos EUA bloqueiam financiamento essencial para missão multinacional no Haiti

Por Daphne Psaledakis e Patricia Zengerle

WASHINGTON (Reuters) - Os parlamentares norte-americanos estão se recusando a liberar milhões de dólares em fundos que Washington considera essenciais para ajudar a combater a violência crescente no Haiti, em outro possível obstáculo para a força internacional.

O deputado Michael McCaul, presidente republicano do Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, e o senador Jim Risch, o principal republicano do Departamento de Relações Exteriores do Senado, "seguraram" 40 milhões de dólares solicitados pelo Departamento de Estado dos EUA, alertando o governo de que precisam de "muito mais detalhes" antes de liberar mais recursos.