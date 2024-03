Putin promete punir Ucrânia por ataques durante eleição presidencial da Rússia

Milhões de russos votaram em todos os 11 fusos horários do país no início da eleição de três dias, que quase certamente dará a Putin mais seis anos no Kremlin.

A sombra da guerra na Ucrânia se abateu sobre a eleição, com o que Putin disse ser um bombardeio repetido nas regiões ocidentais da Rússia e uma tentativa de agentes ucranianos de cruzar o território russo em duas regiões russas.

"Esses ataques inimigos não ficarão impunes", afirmou Putin, visivelmente irritado, em uma reunião do Conselho de Segurança da Rússia, que inclui chefes militares e de espionagem, bem como as mais poderosas autoridades civis do Estado.

Putin disse que houve quatro ataques à região de Belgorod e um à região de Kursk por agentes armados ucranianos que somavam cerca de 2.500 pessoas. Segundo o presidente russo, eles tinham 35 tanques e 40 veículos blindados e 60% dos soldados foram mortos.

Autoridades ucranianas disseram mais cedo na sexta-feira que grupos armados russos baseados na Ucrânia que se opõem ao Kremlin realizaram os ataques nas regiões de Belgorod e Kursk.

Em meio à guerra da Ucrânia, o conflito mais mortal na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, Putin, de 71 anos, domina o cenário político da Rússia e nenhum dos outros três candidatos na cédula de votação apresenta qualquer desafio crível.