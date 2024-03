Russos vão às urnas tendo Putin como soberano das eleições

Isso agrada a muitos russos que desconfiam da política e das intenções do Ocidente. Importantes autoridades do Kremlin, algumas com moletons com os dizeres "Equipe de Putin", falam abertamente em guerra com a Otan.

Atualmente, o índice de aprovação de Putin é de 86%, acima dos 71% registrados pouco antes da invasão da Ucrânia, de acordo com o Levada Centre, um respeitado instituto de pesquisas russo. O índice de aprovação de Putin também aumentou durante a guerra de 2008 com a Geórgia e a anexação da Crimeia em 2014.

A televisão russa e uma sofisticada operação de mídia social projetam Putin como um patriota robusto e ridicularizam os líderes ocidentais, como Biden, como fracos, tolos e enganadores.

"Para muitos russos, que são parcialmente inspirados pela propaganda, mas principalmente por suas próprias convicções internas, a Rússia está em uma luta antiga com o Ocidente - e o que está acontecendo atualmente é um episódio dessa luta", disse Alexei Levinson, chefe de pesquisa sociocultural da Levada, à Reuters.

"Aqueles que expressam tais sentimentos em nossas pesquisas se consideram participantes de alguma forma dessa luta contra o Ocidente. São como torcedores de futebol que se imaginam participantes da partida de futebol."

SANGUE E ECONOMIA