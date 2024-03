Suprema Corte dos EUA define teste para quando autoridade pública pode ser processada por bloqueios nas redes sociais

As proteções da Primeira Emenda para a liberdade de expressão geralmente impõem restrições a atores governamentais, não a pessoas. Com o novo teste, os atos de pessoas públicas serão considerados ações governamentais se elas “tiverem autoridade real para falarem em nome do Estado sobre um assunto específico" e “pretenderem exercer tal autoridade nas postagens em questão”.

Os magistrados rejeitaram decisões de tribunais inferiores nos dois casos, que envolviam processos que invocavam a Primeira Emenda. Eles foram impetrados por pessoas que foram bloqueadas após postarem críticas nas contas de redes sociais de autoridades locais. Os magistrados pediram que as cortes baixas revisitem os casos com base no novo padrão. Bloquear usuários é uma função muitas vezes empregada contra críticos ferozes nas redes sociais.

A Suprema Corte dos EUA já abordara o assunto em 2021, em processo sobre os bloqueios do ex-presidente Donald Trump contra usuários da plataforma X, chamada de Twitter naquela época. Entretanto, os juízes não tomaram uma decisão, e consideraram o caso encerrado após o político deixar o poder.

Thomas Berry, do Cato Institute, um think tank libertário que apresentou uma petição sobre os casos, elogiou nesta sexta-feira como os juízes abordaram os interesses conflitantes em jogo.

“O método da corte atinge um equilíbrio razoável entre o direito do público geral de acessar as comunicações oficiais do Estado, e os direitos das autoridades de exercer sua expressão de forma privada”, afirmou.

Em ambos os processos, os impetrantes alegavam que a Primeira Emenda havia sido violada. Na Califórnia, dois administradores do conselho escolar público da cidade de Poway recorreram da decisão de um tribunal inferior em favor dos pais, que os processaram após serem bloqueados nas contas de ambos no X e no Facebook, propriedade da Meta Platforms. No Michigan, o morador Kevin Lindke, de Port Huron, recorreu depois de um tribunal decidir contra ele em um processo em que reclamava ter sido bloqueado por uma autoridade da cidade no Facebook.