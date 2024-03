Um ou mais tornados matam 3 pessoas e deixam dezenas de feridos nos EUA

O tornado foi um dos sete tornados em Indiana e Ohio relatados ao Serviço Nacional de Meteorologia na noite de quinta-feira e na madrugada desta sexta-feira. Um outro tornado foi registrado no norte do Texas, e um tornado também pode ter causado danos em uma cidade do norte do Kentucky.

Nesta sexta-feira, os socorristas estavam verificando se havia vítimas nas comunidades de Lakeview, Midway e Orchard Island, no Condado de Logan, disse Dobbs durante uma coletiva de imprensa pela manhã. A busca foi inicialmente dificultada por fios elétricos caídos, vazamentos de gás e escombros.

"Vamos verificar novamente essas áreas. Há muitos lugares lá que desmoronaram", disse Dodds.

Ao amanhecer, imagens aéreas publicadas nas mídias sociais revelaram uma destruição generalizada em Lakeview, uma comunidade de 1.100 habitantes a cerca de 113 quilômetros a noroeste de Columbus, Ohio.

Em Winchester, uma cidade com cerca de 5.000 habitantes no leste de Indiana, 38 pessoas ficaram feridas, três em estado grave, quando um aparente tornado passou na noite de quinta-feira, disse o prefeito.

"Ninguém morreu, até agora, com tanta destruição... muita sorte", disse o prefeito Bob McCoy durante uma coletiva de imprensa, observando que 22 casas foram destruídas e mais de 100 foram seriamente danificadas. "Louvo ao Senhor por isso, porque poderia ter sido muito ruim".