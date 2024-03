Agência da ONU em Gaza diz que uma em cada três crianças menores de 2 anos está gravemente desnutrida

(Reuters) - Uma em cada três crianças com menos de dois anos no norte de Gaza sofre de grave desnutrição e a fome é iminente, disse neste sábado a principal agência da ONU que opera no enclave palestino.

“A subnutrição infantil está se espalhando rapidamente e está prestes a atingir níveis sem precedentes em Gaza”, afirmou a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA) em publicação feita nas redes sociais.

Mais de cinco meses após o início da campanha aérea e terrestre de Israel em Gaza, desencadeada pelo ataque do Hamas em 7 de outubro, grande parte do local está em ruínas, com a maior parte dos seus 2,3 milhões de habitantes deslocados e enfrentando uma grande crise humanitária.