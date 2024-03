Atirador palestino é morto após abrir fogo em assentamento, dizem militares israelenses

JERUSALÉM (Reuters) - Um palestino armado atirou contra um assentamento judeu na Cisjordânia neste sábado e foi morto a tiros por soldados israelenses, disseram militares israelenses.

O homem abriu fogo a partir do cemitério palestino em Hebron no assentamento judaico adjacente, informou a emissora pública israelense Kan, que colocou no ar imagens mostrando um homem parado entre os túmulos disparando um rifle.

As autoridades palestinas não comentaram o caso.