Chefe do Mossad deve retomar negociações de cessar-fogo em Gaza no domingo

DOHA (Reuters) - O chefe da inteligência israelense (Mossad) deve conduzir as negociações de cessar-fogo com mediadores que serão retomadas no Catar hoje, em uma resposta direta à nova proposta do Hamas, disse uma fonte próxima às negociações à Reuters no sábado.

As conversas entre o chefe do Mossad, David Barnea, o primeiro-ministro do Catar e as autoridades egípcias vão focar nas lacunas que permanecem entre Israel e o Hamas, como a libertação de prisioneiros e a ajuda humanitária, disse a fonte.

Israel disse na sexta-feira que enviaria uma delegação à Doha, mas não especificou quando e nem quem participaria. Era esperado que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu convocasse o gabinete de segurança antes das negociações.