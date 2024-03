Exilados de guerra russos levam banyas e blinis para a América Latina

REGIMES DE VISTO TOLERANTES

Ao contrário da Europa e dos Estados Unidos, a maioria dos países da América do Sul não exige visto de visitante para cidadãos russos, e a prorrogação da estadia normal de 90 dias geralmente é simples. Embora a maioria dos países da região tenha condenado a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, nenhum deles enviou ajuda ou armas para Kiev.

"A América Latina era um experimento para os russos há dois anos, agora os que viajam para o continente vêm com a intenção de ficar", disse Vladimir Rouvinski, cientista político da Universidade ICESI da Colômbia.

A Argentina foi o principal destino na região para os emigrantes russos, de acordo com os dados do governo, emitindo 3.750 vistos de residência para cidadãos russos em 2023, mais de dez vezes o número antes do início da guerra e da pandemia que reduziu as viagens globais em 2020. Somente em janeiro deste ano, foram mais de 500.

O México concedeu autorizações de residência a 3.231 russos no ano passado, três vezes mais do que em 2021, de acordo com dados do governo.

E o Brasil concedeu residência a cerca de 1.000 cidadãos russos no ano passado, ante 400 em 2021.