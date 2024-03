Marinha indiana toma navio de piratas somalis e resgata 17 tripulantes

A embarcação pode ter sido usada como base para o sequestro de um navio de carga com bandeira de Bangladesh na costa da Somália no início desta semana, disse a força naval da União Europeia.

O sequestro do Ruen foi a primeira tomada de controle bem-sucedida de uma embarcação envolvendo piratas somalis desde 2017, quando uma repressão das marinhas internacionais interrompeu uma onda de apreensões no Golfo de Áden e no Oceano Índico.

Os piratas somalis causaram o caos em importantes vias navegáveis globais por uma década, mas estavam inativos até o ressurgimento dos ataques no final do ano passado.

(Reportagem de Harshita Meenaktshi e Mrinmay Dey, em Bengaluru)