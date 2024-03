Presidente croata pede "governo de salvação nacional"

O Partido Social Democrata (SDP) de Milanovic, que liderou o bloco dos 11 partidos da oposição que pedem que as eleições sejam realizadas antes do outono -- para quando foram originalmente planejadas --, endossou a candidatura de Milanovic a primeiro-ministro no sábado.

Milanovic, que foi primeiro-ministro de 2011 a 2016, disse que sua mudança foi motivada pela escolha do juiz do governo liderado pelo HDZ para o cargo de procurador-chefe do estado.

"Esta é a batalha por um 'governo de salvação nacional'", disse Milanovic, que esteve em desacordo com Plenkovic em relação a políticas públicas e estrangeiras durante a maior parte de seu mandato, após uma reunião de seu partido.

"Vamos acabar com a tragédia croata", acrescentou.

A maioria dos partidos de oposição apoiou a candidatura de Milanovic ao cargo de primeiro-ministro.

(Reportagem de Daria Sito-Sucic)