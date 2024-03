Rússia acusa Kiev de sabotagem eleitoral e Medvedev adverte "traidores"

"Isso é uma assistência direta aos degenerados que estão bombardeando nossas cidades hoje", ele postou na mídia social, referindo-se aos ataques ucranianos.

No último dia de votação, no domingo, os partidários do falecido líder da oposição Alexei Navalny convocaram as pessoas a comparecerem em massa ao meio-dia em um protesto contínuo contra Putin em cada um dos 11 fusos horários do país.

ATAQUES UCRANIANOS

A mídia russa citou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, dizendo que Putin vinha recebendo relatórios militares nos últimos dias sobre tentativas de ataque ao território russo nas regiões fronteiriças de Belgorod e Kursk, incluindo várias tentativas de incursão durante a noite.

"Todos os ataques foram repelidos", disse Putin, segundo a agência de notícias Interfax.

Um ataque de míssil ucraniano matou duas pessoas, e um ataque de drone separado incendiou uma refinaria de petróleo no sábado.