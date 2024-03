Votação na Índia começará em 19 de abril, Modi diz estar confiante na vitória

Por YP Rajesh

NOVA DÉLHI (Reuters) - A Índia vai eleger um novo parlamento em sete fases entre 19 de abril e o início de junho, disse hoje a autoridade eleitoral do país. Com quase um bilhão de pessoas elegíveis para votar, essa é a maior eleição do mundo.

A eleição coloca o primeiro-ministro Narendra Modi, político forte em segundo mandato, e seus aliados regionais contra uma aliança conflituosa que reúne 24 partidos da oposição. As pesquisas sugerem uma vitória confortável para o partido nacionalista hindu de Modi, o Bharatiya Janata (BJP).