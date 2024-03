Biden faz brincadeira sobre aptidão mental de Trump em evento em Washington

Por Stephanie Kelly

WASHINGTON (Reuters) - O presidente norte-americano, Joe Biden, provocou o ex-presidente Donald Trump no último sábado com piadas sobre a aptidão mental do seu adversário eleitoral durante um discurso no jantar do Clube Gridiron, uma tradição de Washington que começou nos anos 1880.

A aparição de Biden no jantar, um evento formal em que políticos e jornalistas trocam farpas bem humoradas, foi a primeira participação presencial de um presidente desde Donald Trump em 2018.