Drones ucranianos atacam refinaria, miram Moscou e interrompem energia, diz Rússia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, agradeceu às suas forças militares e à inteligência pelas novas "capacidades de longo alcance" em seu discurso noturno por vídeo no sábado, sem mencionar os ataques intensificados relatados pelas forças de seu país.

O Ministério da Defesa da Rússia escreveu no aplicativo de mensagens Telegram no domingo que 17 drones foram destruídos sobre a região de Krasnodar, no sul da Rússia, quatro sobre a região de Moscou e o restante sobre outras seis regiões.

"Os drones foram neutralizados, mas um incêndio começou como resultado da queda de um dos dispositivos", disse a sede operacional da região de Krasnodar, no sul da Rússia, no Telegram.

O incêndio na refinaria de Slavyansk, em Krasnodar, foi extinto e não houve vítimas em decorrência do incêndio, embora informações preliminares indicassem que uma pessoa havia morrido de ataque cardíaco, disse a administração.

Roman Siniagovskyi, chefe do distrito administrativo de Slavyansk, disse no Telegram que os trabalhadores da refinaria haviam sido evacuados e que não havia ameaça para as áreas povoadas próximas em decorrência do incidente.

A Reuters não conseguiu verificar os relatórios de forma independente.