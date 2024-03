Netanyahu diz que Israel seguirá com ataques enquanto mundo aguarda negociações para trégua

A campanha aérea e terrestre de Israel no enclave matou mais de 31.600 pessoas, segundo autoridades de saúde de Gaza, governada pelo Hamas, expulsou a maior parte da população de suas casas e a deixou à beira da fome, segundo agências de auxílio humanitário.

Uma fonte com conhecimento das negociações de trégua no Catar disse à Reuters que o chefe da agência de inteligência Mossad se juntará à delegação participando das negociações com mediadores catarianos, egípcios e norte-americanos.

O Hamas apresentou uma nova proposta de cessar-fogo na semana passada que inclui uma troca de reféns israelenses por prisioneiros palestinos. O gabinete de segurança de Israel se reunirá para discuti-la antes de a delegação partir.

Netanyahu já disse que a proposta se baseava em “demandas irrealistas”, mas uma autoridade palestina familiarizada com os esforços de mediação disse que as chances de um acordo pareciam melhores com o Hamas dando mais detalhes sobre a proposta de troca de prisioneiros.