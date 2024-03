Netanyahu diz que pedido de senador dos EUA por eleição em Israel foi inadequado

Por Kanishka Singh

WASHINGTON (Reuters) - O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse à CNN neste domingo que o discurso do líder da maioria do Senado dos EUA, Chuck Schumer, no qual ele pediu novas eleições em Israel foi “totalmente inadequado”.

Em um discurso no Senado na quinta-feira, Schumer, apoiador de longa data de Israel e autoridade eleita judia dos EUA de maior escalão, pediu novas eleições em Israel e afirmou que Netanyahu é um obstáculo para a paz.