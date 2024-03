Putin é considerado vencedor das eleições da Rússia com 88% dos votos

Putin levou 87,8% dos votos, o melhor resultado da história da Rússia pós-União Soviética, segundo uma pesquisa de boca de urna da FOM. O Centro de Pesquisa de Opinião Pública da Rússia (VCIOM) colocou Putin em 87%. Os primeiros resultados oficiais indicaram que as pesquisas foram precisas.

A eleição foi realizada pouco mais de dois anos depois de Putin iniciar o mais mortal conflito europeu desde a Segunda Guerra Mundial ao ordenar a invasão da Ucrânia. Ele a apresenta como uma “operação militar especial”.

A guerra pairou sobre os três dias de eleição: a Ucrânia tem atacado repetidamente refinarias de petróleo na Rússia, bombardeado regiões russas e tentado penetrar nas fronteiras russas -- ação que Putin disse que não ficará impune.

Embora a reeleição de Putin não estivesse em dúvida, dado o seu controle sobre a Rússia e a ausência de adversários reais, o ex-espião da KGB queria mostrar que tem o apoio esmagador dos russos. Várias horas antes do fechamento das urnas, às 18h00 GMT, o comparecimento em todo o país ultrapassou os níveis de 2018 de 67,5%.

Os partidários do oponente mais proeminente de Putin, Alexei Navalny, que morreu em uma prisão no Ártico no mês passado, pediram aos russos que comparecessem a um protesto "Meio-dia contra Putin" para mostrar sua discordância em relação a um líder que eles consideram um autocrata corrupto.

Não houve registro independente de quantos dos 114 milhões de eleitores russos participaram das manifestações da oposição, em meio a uma segurança extremamente rígida que envolveu dezenas de milhares de policiais e agentes de segurança.