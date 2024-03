Agricultores poloneses bloqueiam duas passagens na fronteira com a Alemanha

VARSÓVIA (Reuters) - Agricultores poloneses bloquearam duas passagens de fronteira com a Alemanha nesta segunda-feira, de acordo com a polícia local, à medida que protestos contra as regulamentações ambientais da União Europeia e importações baratas se espalham pelos países do bloco.

Os agricultores da Polônia e de toda a UE têm pedido mudanças nas restrições impostas a eles pelo Acordo Verde do bloco para combater as mudanças climáticas e para a reimposição de taxas alfandegárias sobre as importações de produtos agrícolas da Ucrânia que foram dispensadas após a invasão do país pela Rússia em 2022.

Na sexta-feira, a Comissão Europeia ofereceu concessões aos agricultores ao propor uma flexibilização de uma série de regras sobre deixar a terra em pousio ou fazer rotação de culturas.