Chefe da UNRWA diz que Israel barrou sua entrada em Gaza

O gabinete do primeiro-ministro israelense e o Ministério das Relações Exteriores do país não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

A UNRWA é, de longe, o maior órgão de assistência em Gaza, onde a profundidade da crise humanitária foi evidenciada nesta segunda-feira por um relatório, apoiado pela ONU, que alerta para a fome iminente no norte do enclave.

"No dia em que são divulgados novos dados sobre a fome em #GAZA, as autoridades israelenses negam minha entrada em Gaza", escreveu Lazzarini no X, acrescentando que sua visita tinha o objetivo de melhorar as operações humanitárias.

"Essa fome provocada pelo homem sob os nossos olhos é uma mancha em nossa humanidade coletiva."

A ofensiva militar de Israel devastou o enclave nos últimos cinco meses, matando mais de 31.000 pessoas, segundo autoridades de saúde da Faixa de Gaza, controlada pelo Hamas.

A ofensiva foi desencadeada quando os combatentes do Hamas invadiram Israel em um ataque que matou 1.200 pessoas e resultou na tomada de outras 253 como reféns, de acordo com registros israelenses.