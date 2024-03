Coreia do Norte dispara mísseis balísticos em meio a visita de Blinken a Seul

Por Jack Kim e Hyonhee Shin

SEUL (Reuters) - A Coreia do Norte disparou mísseis balísticos de curto alcance no mar nesta segunda-feira, pela primeira vez em dois meses, no momento em que o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, visita Seul para uma conferência organizada pelo presidente Yoon Suk Yeol sobre o avanço da democracia.

As Forças Armadas da Coreia do Sul disseram que vários mísseis de curto alcance voaram cerca de 300 km depois de serem disparados entre 7h44 e 8h22 de Pyongyang, a capital norte-coreana, aterrissando na costa leste.