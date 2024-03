EUA e Japão pedem que nações não posicionem armas nucleares em órbita

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos e o Japão propuseram nesta segunda-feira uma resolução no Conselho de Segurança da ONU enfatizando que as nações precisam cumprir um tratado que proíbe a colocação de armas nucleares no espaço, uma mensagem que parece destinada à Rússia.

Washington acredita que Moscou está desenvolvendo uma arma nuclear anti-satélite espacial, cuja detonação pode ser devastadora, interferindo em tudo, de comunicações militares a serviços de transporte por celular, disse uma fonte com conhecimento do assunto.

A Rússia, integrante do Tratado do Espaço Sideral de 1967 que proíbe a colocação de “qualquer objeto carregando armas nucleares ou outros tipos de armas de destruição em massa na órbita ao redor da Terra” disse no passado que é contra o posicionamento de armas nucleares no espaço.