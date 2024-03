Gaza sofre escassez em nível de fome, morte em massa é iminente, diz sistema apoiado pela ONU

As negociações para um cessar-fogo na guerra, agora em seu sexto mês, seriam retomadas na segunda-feira, com uma delegação israelense liderada pelo chefe de espionagem do país indo para o Catar. No entanto, uma autoridade israelense disse que a conclusão de qualquer acordo provavelmente levará pelo menos mais duas semanas, o que representa uma clara decepção para Washington, que buscava um acordo até o início do mês sagrado do Ramadã, na semana passada.

A guerra começou quando os combatentes do Hamas invadiram Israel, matando 1.200 pessoas e capturando 253 reféns, de acordo com os registros israelenses. Desde então, o ataque de Israel matou mais de 31.000 habitantes de Gaza, segundo as autoridades de saúde palestinas.

Os dois lados estão discutindo uma trégua de cerca de seis semanas, durante a qual cerca de 40 reféns seriam libertados em troca de centenas de prisioneiros palestinos e a ajuda seria enviada às pressas para a Faixa de Gaza. Israel diz que discutirá apenas uma pausa temporária nos combates; o Hamas afirma que não libertará os reféns sem um acordo que ponha fim à guerra.