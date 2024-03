Kremlin diz que Rússia está unida em torno de Putin e rejeita críticas do Ocidente

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin disse nesta segunda-feira que a reeleição do presidente Vladimir Putin mostrou que o povo russo está unido em torno dele e que Moscou não se interessa pelas críticas de Washington, já que os Estados Unidos estão de fato em guerra com a Rússia na Ucrânia.

Putin obteve 87%, ou 76 milhões de votos, de longe a maior vitória na história da Rússia pós-soviética, de acordo com resultados oficiais depois de quase todos os votos terem sido contados. A participação foi superior a 77%, também a maior da história pós-soviética da Rússia.

"Esta é a confirmação mais eloquente do nível de apoio da população do país ao seu presidente e da sua consolidação em torno dele", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, aos jornalistas.