Ocidente reprova vitória esmagadora de Putin nas eleições; China o parabeniza

Por Matthias Williams

LONDRES (Reuters) - Os governos ocidentais se alinharam na segunda-feira para condenar a vitória eleitoral esmagadora de Vladimir Putin como injusta e antidemocrática, mas a China e a Coreia do Norte parabenizaram o veterano líder russo por estender seu governo por mais seis anos.

As reações contrastantes ressaltaram as rupturas geopolíticas que se ampliaram desde que a Rússia lançou uma invasão em grande escala na Ucrânia há dois anos, desencadeando a mais profunda crise nas relações com o Ocidente desde o fim da Guerra Fria.