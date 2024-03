Para ter paz, Europa precisa se preparar para a guerra, diz presidente do Conselho da UE

“Se quisermos paz, precisamos nos preparar para a guerra”, afirmou.

Michel disse que, embora a Europa tenha progredido desde a invasão russa na Ucrânia em fevereiro de 2022 -- incluindo ao aumentar a capacidade de produção militar em 50% --, muito mais é necessário e que, durante décadas, a Europa não investiu o bastante em sua segurança e defesa.

Michel pediu que países da UE garantam que a Ucrânia receba o que precisa para o campo de batalha -- inclusive gastando dinheiro do bloco em equipamentos militares e usando lucros de ativos congelados da Rússia para comprar armas para a Ucrânia.

Os países da UE aprovaram um acordo nesta segunda-feira para aumentar o apoio do bloco às Forças Armadas da Ucrânia em 5 bilhões de euros -- em meio a alertas de que as forças de Kiev precisam de mais recursos para segurar a linha contra o Exército maior da Rússia, enquanto um pacote de auxílio de 60 bilhões de dólares dos EUA à Ucrânia está retido no Congresso norte-americano.

