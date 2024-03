Princesa britânica Kate aparece em primeiro vídeo desde a cirurgia, segundo The Sun

No vídeo, que, segundo o The Sun, foi filmado no sábado, uma sorridente Kate aparece com roupas casuais, caminhando e carregando sacolas de compras ao lado do marido, o herdeiro do trono, príncipe William, em um mercado de Windsor, perto da casa deles.

“Não senti que eles estavam escondendo quem são. Mas eles não sabiam muito bem como as pessoas reagiriam porque houve essa antecipação sobre seus paradeiros e eu fiquei com a sensação que eles queriam apenas ser rápidos lá”, disse Nelson Silva, autor do vídeo, ao The Sun.

“Kate parecia feliz e relaxada. Eles pareciam felizes por conseguirem simplesmente ir a uma loja e se misturar com as pessoas. Kate parecia aliviada, como se tivesse sido um sucesso ir a uma loja.”

O Kensington Palace, gabinete do casal, não tinha comentários sobre o vídeo. A porta-voz de Kate disse que ela estava se recuperando bem, mas não deve voltar aos deveres oficiais até depois da Páscoa, em 31 de março.

O seu gabinete pediu anteriormente para que a imprensa respeite a privacidade da princesa e disse que dará informações apenas quando houver atualizações significativas. Assessores reais geralmente não comentam sobre o que pode ser considerado um momento privado.

O vídeo chega após Kate emitir seu primeiro comunicado público, neste mês, para agradecer ao público pelas mensagens de apoio.