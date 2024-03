Taliban diz que revidou contra Paquistão após ataques aéreos no Afeganistão deixarem 8 mortos

CABUL/ISLAMABAD (Reuters) - O Taliban afegão disse nesta segunda-feira que o Paquistão realizou dois ataques aéreos em seu território, matando cinco mulheres e três crianças, e que disparou armas pesadas contra as forças paquistanesas ao longo da fronteira em retaliação.

Os países vizinhos trocaram acusações sobre quem é responsável por uma recente onda de ataques de militantes islâmicos no Paquistão. O Paquistão afirma que os ataques foram lançados de solo afegão; o Taliban, no poder no Afeganistão, nega.

"O Emirado Islâmico do Afeganistão não permite que ninguém comprometa a segurança usando o território afegão", disse Zabiullah Mujahid, porta-voz da administração do Taliban, em um comunicado. Os ataques mataram cinco mulheres e três crianças nas províncias fronteiriças de Khost e Paktika, no leste do país, acrescentou.