Trump ainda não conseguiu caução para recorrer de sentença de fraude civil de US$454 mi, dizem advogados

Por Luc Cohen

NOVA YORK (Reuters) - O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump não conseguiu até o momento obter uma caução que lhe permitisse recorrer de uma sentença de 454 milhões de dólares em um caso de fraude civil em Nova York sem pagar o valor total, disseram seus advogados nesta segunda-feira.

Trump precisa conseguir o dinheiro ou pagar uma caução para evitar que as autoridades do Estado confisquem propriedades enquanto ele recorre da decisão do juiz Arthur Engoron, de 16 de fevereiro, que ordenou que ele e os outros réus pagassem 464 milhões de dólares em multas e juros por distorcerem os valores das propriedades para enganar credores e seguradoras.