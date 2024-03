Blinken celebra expansão "extraordinária" dos laços de defesa com as Filipinas

"Temos uma preocupação compartilhada sobre as ações (da China) que ameaçam nossa visão comum de um Indo-Pacífico livre e aberto, inclusive no Mar do Sul da China e na zona econômica exclusiva (ZEE) das Filipinas", disse Blinken em uma coletiva de imprensa ao lado de seu colega filipino.

Os laços entre as Filipinas e a China azedaram em meio a repetidas disputas sobre características da zona econômica exclusiva das Filipinas, e Manila acusou a guarda costeira da China de uma política de agressão.

Pequim, que reivindica a soberania sobre quase todo o Mar do Sul da China, afirma que as embarcações filipinas estão invadindo seu território.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China Lin Jian disse na terça-feira que os Estados Unidos não têm o direito de interferir nas disputas entre Manila e Pequim e que a China tomaria as medidas necessárias para defender seu território.

"A cooperação militar entre os Estados Unidos e as Filipinas não deve prejudicar a soberania e os direitos e interesses marítimos da China no Mar do Sul da China, muito menos ser usada para sustentar a posição ilegal das Filipinas", disse Lin em um briefing.

A disputa coincide com uma melhoria importante nos laços militares entre as Filipinas e os Estados Unidos no último ano, com Manila quase dobrando o número de suas bases acessíveis às forças dos EUA, incluindo três novos locais voltados para Taiwan.