EUA fazem novo esforço por cessar-fogo em Gaza para conter fome e ataque a Rafah

Israel, que inicialmente só permitia a entrada de ajuda por meio de dois postos de controle no extremo sul de Gaza, nega a culpa pela fome em Gaza. Diz que agora está abrindo novas rotas por terra, mar e ar, e que a ONU e outras agências de ajuda devem fazer mais para trazer e distribuir alimentos.

A ONU diz que isso é impossível sem melhor acesso e segurança, que, segundo ela, são de responsabilidade de Israel.

"A extensão das restrições contínuas de Israel à entrada de ajuda em Gaza, juntamente com a maneira pela qual continua a conduzir as hostilidades, pode equivaler ao uso da fome como método de guerra, o que é um crime de guerra", disse o porta-voz do Escritório de Direitos Humanos da ONU, Jeremy Laurence.

CONVERSAÇÕES DE PAZ RETOMADAS

As negociações de cessar-fogo estão sendo retomadas esta semana no Catar, depois que Israel rejeitou uma contraproposta do Hamas na semana passada. Uma delegação israelense liderada pelo chefe de espionagem do país viajou para o Catar na segunda-feira, embora uma autoridade israelense tenha dito que Israel acreditava que qualquer acordo levaria pelo menos duas semanas para ser firmado.

Os dois lados vêm discutindo uma trégua de seis semanas, durante a qual cerca de 40 reféns israelenses seriam libertados em troca de centenas de detidos palestinos e a ajuda seria enviada às pressas para a Faixa de Gaza.