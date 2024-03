Europa precisa de mais infraestrutura para reduzir dependência do gás russo

Por Arathy Somasekhar e Georgina McCartney

HOUSTON (Reuters) - A Europa precisará criar mais infraestrutura se quiser substituir o gás russo com a mesma intensidade com que substitui o petróleo bruto, disseram executivos de petróleo e gás em uma conferência sobre energia na terça-feira.

As importações europeias de gás por gasoduto da Rússia caíram desde a invasão da Ucrânia por Moscou em 2022, e a Comissão Europeia pediu que as nações acabem com sua dependência dos combustíveis fósseis russos até 2027.