França diz que comentários de chefe de espionagem da Rússia foram uma provocação "irresponsável"

PARIS (Reuters) - O Ministério da Defesa da França disse nesta terça-feira que os comentários feitos pelo chefe do serviço de inteligência estrangeira da Rússia eram desinformação e irresponsáveis, após ele sugerir que Paris estava se preparando para enviar 2.000 soldados para a Ucrânia.

“A manobra orquestrada por Sergei Naryshkin, diretor de Inteligência Estrangeira da Rússia, mais uma vez ilustra o uso sistemático de desinformação pela Rússia”, disse o Ministério da Defesa em um comunicado. “Nós consideramos esse tipo de provocação irresponsável.”

Naryshkin foi citado pela agência de notícias Tass afirmando que a França estava se preparando para enviar 2.000 soldados à Ucrânia e que tropas francesas seriam um alvo legítimo para as forças russas se “em algum momento chegarem ao território do mundo russo com uma espada”.