Instituição espanhola promete mais alimentos para Gaza e apela para que outros também ajudem

Oscar Camps, que estava a bordo do navio de resgate que deixou o Chipre em 12 de março para uma viagem de 320 kms pelo leste do Mediterrâneo para Gaza, descreveu as condições perigosas do mar que complicaram a entrega em um cais improvisado e o perigo significativo para as equipes de entrega em terra.

Sua equipe foi alertada por Israel que sua segurança não poderia ser garantida, disse, e as pessoas que estavam descarregando o auxílio ficaram a “centenas, dezenas de metros” dos bombardeios.

“As pessoas estão comendo grama e eles estão bombardeando quando você descarrega comida”, disse à Reuters, em Badalona, cidade ao norte de Barcelona na costa espanhola. “A guerra não para. Tudo faz barulho, você fica cercado de fumaça e poeira, você vê os tanques se movendo para lá e para cá”.

Camps disse que o Ministério das Relações Exteriores de Israel abriu uma rota marítima entre Chipre e Gaza em 20 de dezembro. “O negócio é que ninguém a usou”, acrescentou.

(Reportagem de Horaci Garcia)