PF indicia Bolsonaro por suspeita de fraude em cartão de vacinação, dizem fontes

RIO DE JANEIRO/BRASÍLIA (Reuters) - A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro por suspeita de fraude no cartão de vacinação, disseram fontes com conhecimento do assunto à Reuters nesta terça-feira, em mais um problema jurídico para o ex-presidente.

Segundo uma das fontes, o relatório da investigação elaborado pela PF foi encaminhado pela corporação ao Supremo Tribunal Federal. Além de Bolsonaro, também foi indiciado o coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do presidente, preso em maio do ano passado no âmbito das investigações sobre possível fraude no cartão de vacinação de Bolsonaro e aliados. Ele firmou acordo de delação premiada que foi homologado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Segundo as fontes, Bolsonaro foi indiciado pelo crime de inserção de dados falsos no Sistema Único de Saúde (SUS) e por associação criminosa.