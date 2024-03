Premiê da Armênia diz que precisa devolver áreas disputadas ao Azerbaijão para evitar guerra

TRATADO DE PAZ

Os governos do Azerbaijão e da Armênia disseram que agora querem assinar um tratado formal de paz, mas as negociações empacaram em questões como a demarcação da fronteira de 1.000 kms que compartilham, que permanece fechada e altamente militarizada.

Pashinyan sinalizou nas últimas semanas que está disposto a devolver terras do Azerbaijão controlados pela Armênia e sugeriu que redirecionaria a rede rodoviária da Armênia para evitar território azerbaijano.

O Azerbaijão, majoritariamente muçulmano, também continua controlando áreas internacionalmente reconhecidas como parte da cristã Armênia.

O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, disse no domingo que seu país estava “mais próximo do que nunca” da paz com a Armênia, em comentários feitos após uma reunião com o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, em Baku.

Stoltenberg conversou na terça-feira com Pashinyan, na Armênia, que nominalmente é uma aliada da Rússia, embora suas relações com Moscou tenham se deteriorado nos últimos meses porque, segundo o governo armênio, a Rússia não conseguiu protegê-la do Azerbaijão.