Segunda fotografia divulga pela realeza britânica envolvendo Kate foi alterada digitalmente, diz Reuters

LONDRES (Reuters) - Uma segunda fotografia divulgada pela realeza britânica à imprensa pelo Palácio de Kensington, o gabinete do príncipe William e sua esposa Kate, foi alterada digitalmente em oito lugares, afirmou a Reuters nesta terça-feira, após uma análise da imagem pelos editores de fotografia da agência de notícias.

A imagem, divulgada em abril do ano passado para marcar o que teria sido o 97º aniversário da falecida rainha Elizabeth, mostrava a ex-monarca cercada por alguns de seus netos e bisnetos.

Ela havia sido tirada por Kate, de 42 anos, na residência real escocesa do Castelo de Balmoral, no verão anterior, de acordo com o informado pelo Palácio de Kensington na época.