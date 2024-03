Trump novamente condiciona ajuda dos EUA a aliados da Otan ao pagamento "do que é justo"

Por Kanishka Singh

WASHINGTON (Reuters) - O candidato republicano à Presidência, Donald Trump, reiterou que os Estados Unidos ajudarão a proteger membros da Otan de futuros ataques da Rússia apenas se os membros europeus gastarem mais em defesa.

Em uma entrevista com o site britânico de direita GB News publicada nesta terça-feira, Trump repetiu comentários que provocaram alvoroço tanto no seu país quanto no exterior no mês passado. Ele disse em um comício de campanha que encorajaria a Rússia a “fazer o que diabos eles quisessem” contra membros da Otan, se a aliança ocidental não estivesse gastando o suficiente em defesa.