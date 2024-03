Blinken inicia nova viagem pelo Oriente Médio à medida que EUA elevam tensões com Israel

A tensão pública entre os governos Biden e Netanyahu tem poucos precedentes na história de Israel, sendo os EUA um aliado próximo desde sua fundação em 1948. Na semana passada, Chuck Schumer, o líder democrata no Senado e a mais alta autoridade judaica eleita dos EUA, pediu que os israelenses substituíssem Netanyahu. Biden considerou a fala do senador um "bom discurso".

As negociações de cessar-fogo foram retomadas nesta semana no Catar, depois que Israel rejeitou uma contraproposta do Hamas na semana passada. Os dois lados têm discutido uma trégua de cerca de seis semanas, durante a qual o Hamas libertaria cerca de 40 reféns israelenses em troca de centenas de prisioneiros palestinos.

Mas, apesar de meses de discussões mediadas por EUA, Egito e Catar, eles ainda divergem sobre o que aconteceria após qualquer trégua. O Hamas diz que liberará os reféns apenas como parte de um acordo que encerraria a guerra; Israel diz que discutirá apenas uma pausa temporária.

A guerra começou em 7 de outubro, quando combatentes do Hamas invadiram cidades israelenses, matando 1.200 pessoas e capturando 253 reféns, de acordo com os registros israelenses. Cerca de 32.000 palestinos foram confirmados como mortos desde então, segundo as autoridades de saúde de Gaza, e teme-se que outros milhares de mortos estejam perdidos sob os escombros.