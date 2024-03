China diz aos EUA para não tomar partido na questão do Mar do Sul da China

PEQUIM (Reuters) - A China disse que os Estados Unidos devem se abster de "provocar problemas" ou tomar partido na questão do Mar do Sul da China, depois que o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse que um acordo de segurança com Manila se estendia a ataques à guarda costeira filipina.

Blinken classificou o compromisso de segurança dos EUA com as Filipinas como "rígido" e disse que as ações da China no Mar do Sul da China provocaram uma reação internacional mais ampla.

A embaixada chinesa nas Filipinas afirmou em um comunicado na quarta-feira que as atividades chinesas no Mar do Sul da China são "legítimas e legais", acrescentando que as falas de Blinken "ignoram os fatos e acusam a China sem fundamento".