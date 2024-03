Com crise de caixa se aproximando, campanha de Trump faz apelo por um milhão de doações

A mensagem, enviada por texto com solicitações de doações em valores entre 20,24 dólares e 3.300 dólares ou uma quantidade específica, acusa James de querer confiscar as propriedades de Trump e enquadra suas ações como parte de um esforço mais amplo de Biden e dos democratas para prejudicar sua campanha de reeleição.

“Então, antes do fim do dia, estou convocando UM MILHÃO de patriotas pró-Trump para participar e dizer: PARE COM ESSA CAÇA ÀS BRUXAS CONTRA O PRESIDENTE TRUMP!”, afirmou a mensagem da campanha.

Biden disse que não está envolvido em qualquer caso contra Trump. A equipe de campanha de Biden se recusou a comentar.

A mensagem de arrecadação de fundos vincula doadores ao comitê conjunto de fundos pelo qual Trump costuma pedir que seus apoiadores contribuam. Faz alusão ao caso de James, mas não diz que os fundos serão usados com esse propósito.

Não está claro se Trump pode usar os fundos para pagar a o valor da sentença. Embora leis federais proíbam o uso de dinheiro de campanha para gastos pessoais, Trump tem conseguido usar doações de campanha para pagar alguns dos honorários de seus advogados, alegando que sua defesa legal está relacionada à campanha.

Na segunda-feira, os advogados de Trump disseram a um tribunal de apelações de Nova York que o seu cliente foi rejeitado por 30 empresas para uma caução para cobrir a enorme sentença judicial do caso de fraude, aproximando-o da possibilidade de ter suas propriedades confiscadas.