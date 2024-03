Governo deve bloquear R$5 bi de ministérios para compensar gastos acima do esperado, dizem fontes

Por Bernardo Caram

BRASÍLIA (Reuters) - Um bloqueio em verbas de ministérios com a finalidade de cumprir regras fiscais, a ser anunciado na sexta-feira, deve ficar próximo a 5 bilhões de reais segundo os cálculos oficiais mais recentes, corte necessário para compensar gastos obrigatórios que vieram acima do esperado, disseram à Reuters duas fontes dos ministérios da Fazenda e do Planejamento.

De acordo com os relatos, enquanto se observa a pressão considerada moderada das despesas, os dados devem mostrar bom desempenho do lado da arrecadação, ponto que é observado de perto por agentes de mercado por ser considerado crucial para o atingimento do déficit fiscal zero neste ano.