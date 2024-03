Maioria do mercado vê Haddad mais forte que no início do governo, diz Genial/Quaest

SÃO PAULO (Reuters) - A maior parte do mercado financeiro vê o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mais forte do que no começo do mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas, por outro lado, acredita que política econômica está seguindo na direção errada, mostrou pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira.

De acordo com o levantamento, realizado pelo instituto Quaest e encomendado pela Genial Investimentos, o percentual dos que avaliam Haddad mais forte que no começo do mandato somou 51% em março, contra 35% que tiveram uma percepção de manutenção da força do ministro e 14% que o veem menos forte que no início do governo.

A pesquisa indicou ainda uma percepção quase estável do mercado financeiro de que a política econômica do país está seguindo na direção errada, com 71% dos entrevistados afirmando essa perspectiva, contra 73% em novembro do ano passado. Os que veem a política econômica brasileira na direção certa representaram 29%, contra 27% na pesquisa anterior.