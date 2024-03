ONU diz que Rússia consolida controle da Ucrânia ocupada com "clima de medo"

"Essas ações combinadas de censura, vigilância, opressão política, repressão à liberdade de expressão, restrições de movimento (...) criaram um clima de medo no qual a Federação Russa poderia desmantelar sistematicamente os sistemas ucranianos de governo e administração", afirmou ela em uma entrevista.

Em Moscou, as autoridades russas não responderam imediatamente a um pedido de comentário da Reuters sobre os principais pontos do relatório da ONU.

Moscou tem negado repetidamente as acusações de que suas forças tenham cometido atrocidades ou atacado deliberadamente civis durante a invasão, que diz ser uma "operação militar especial".

A Rússia ocupou a península da Crimeia em 2014 e grupos separatistas ocuparam duas capitais regionais no leste da Ucrânia no mesmo ano. A invasão de 2022 levou Moscou a capturar outras faixas de terra no leste e no sul da Ucrânia.

Atualmente, o país controla mais de 17% do território ucraniano, onde vários milhões de pessoas permanecem.

Os monitores da ONU não tiveram acesso ao território ocupado, mas basearam suas conclusões em mais de 2.300 entrevistas com pessoas que viviam em territórios ocupados, haviam deixado o território ocupado ou viviam em áreas liberadas.