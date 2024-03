Premiê da Índia mostra confiança em vitória eleitoral ao exigir metas de longo prazo de ministros

Por Sarita Chaganti Singh

NOVA DÉLHI (Reuters) - O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, pediu a todos os ministérios que proponham metas anuais para suas pastas visando os próximos cinco anos, de acordo com um documento do governo, ressaltando sua confiança em vencer as eleições gerais que começam no próximo mês.

O documento que lista as instruções de Modi para as autoridades do governo, visto pela Reuters, foi enviado neste mês, pouco antes de a Comissão Eleitoral anunciar as datas para o pleito.