Premiê indiano conversa com Putin e Zelenskiy antes de visita de chanceler ucraniano

NOVA DÉLHI (Reuters) - O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, conversou separadamente nesta quarta-feira com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, discutindo em telefonemas o fortalecimento dos laços com ambos antes de uma visita do ministro das Relações Exteriores ucraniano a Nova Délhi.

Tradicionalmente, a Índia mantém estreitos laços econômicos e de defesa com Moscou e se absteve de criticar a Rússia por conta da invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022, aumentando as compras de petróleo russo para níveis recordes.

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, visitará a Índia na próxima semana, à medida que Kiev procura obter apoio para seu plano de paz, disseram duas autoridades indianas familiarizadas com o assunto. Essa será a primeira visita de uma alta autoridade ucraniana desde a invasão da Rússia.