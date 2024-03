Rússia diz que plano da UE para ativos russos congelados é roubo e levará a litígios

MOSCOU (Reuters) - A Rússia disse nesta quarta-feira que uma proposta do chefe de política externa da União Europeia, Josep Borrell, de pegar 90% das receitas dos ativos russos congelados na Europa e transferi-los para comprar armas à Ucrânia é "banditismo e roubo".

De acordo com o plano de Borrell, os rendimentos dos ativos, tais como pagamentos de juros, iriam para o Mecanismo Europeu de Apoio à Paz, um fundo fora do orçamento que fornece ajuda militar a países fora do bloco e tem sido usado principalmente para a Ucrânia.

O Kremlin disse que tais planos -- se implementados -- destruiriam a reputação da Europa como guardiã confiável dos direitos de propriedade e levariam a anos de litígio.