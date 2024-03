Sem chance de comemorar o Ramadã, moradores de Gaza se reúnem em cozinhas populares

Na terça-feira, o chefe de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas disse que as restrições de Israel à ajuda humanitária para Gaza podem equivaler a uma tática de fome que poderia ser um crime de guerra, depois que um relatório apoiado pela ONU concluiu que a inanição é provável até maio, sem o fim dos combates.

Israel nega o bloqueio da ajuda a Gaza.

"As crianças da Palestina são inocentes, elas precisam das necessidades básicas da vida, e tudo isso se deve ao cerco e à destruição de casas e tudo mais", disse Bassam al-Hilou, morador do campo de refugiados de Jabalia, no norte de Gaza.

Ele pediu que as organizações de direitos humanos tomem medidas para acabar com o cerco em prol da "dignidade" do povo palestino e do fim da campanha militar israelense, que não mostra sinais de abrandamento, apesar dos esforços de mediação do Catar e do Egito.

A ofensiva de Israel em Gaza já matou mais de 30.000 palestinos, de acordo com as autoridades de saúde de Gaza, e reduziu grande parte do enclave a escombros.

A campanha foi desencadeada pelo ataque do Hamas em 7 de outubro, no qual, segundo Israel, 1.200 pessoas foram mortas e mais de 200 foram feitas reféns.